С калужского водителя взыскали 1 млн рублей за смерть мотоциклиста

Калуга, , 09:20 — REGNUM Судебные приставы взыскали с жителя Калуги один миллион рублей задолженности за моральный вред в пользу жены и матери погибшего в аварии мотоциклиста. Об этом 27 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

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По её словам, несколько лет назад в Калуге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя автомобиля и мотоциклиста. В результате ДТП управлявший мотоциклом мужчина скончался от полученных травм, а водитель автомобиля был признан виновным в аварии. Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде лишения свободы, которое он уже отбыл, а также присудил взыскать с автомобилиста по 500 тысяч рублей морального вреда в пользу жены и матери погибшего мотоциклиста.

«Исполнительные листы о взыскании долгов были направлены в отдел судебных приставов по Ленинскому округу Калуги, где сотрудники ведомства возбудили соответствующие исполнительные производства. В добровольном порядке должник не погасил имеющуюся задолженность, в суд за рассрочкой не обращался, поэтому судебные приставы приступили к принудительному исполнению», — пояснила представитель ведомства.

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Была проведена проверка имущественного положения должника, арестованы банковские счета неплательщика, а также применён ряд ограничительных мер и запретов. В результате судебным приставам удалось добиться полного погашения задолженности. Жена и мать погибшего получили по 500 тысяч рублей, а исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году судебными приставами Калужской области было взыскано с должников 3,3 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Всего за этот период было возбуждено 424 тысячи исполнительных производств.

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