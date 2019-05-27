В Казахстане утвердили правила размещения наружной рекламы

Нур-Султан, , 09:22 — REGNUM Министерство национальной экономики Казахстана утвердило правила размещения наружной (визуальной) рекламы, сообщает 27 мая издание Zakon.kz.

Приказ министерства регламентирует содержательную часть рекламы. В частности, изображения не должны призывать к свержению государственного строя, нарушению целостности Казахстана, к социальному, расовому, национальному и религиозному превосходству.

Наружная реклама также не должна содержать государственные секреты, пропагандировать жестокость и насилие, не должна порочить объекты искусства, составляющее мировое или национальное культурное достояние.

Напомним, в мае 2019 года министерство информации и общественного развития Казахстана утвердило правила формирования и размещения социальной рекламы на обязательных теле‑ и радиоканалах.

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