Понедельник, 27 Мая 2019 года
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В Казахстане утвердили правила размещения наружной рекламы

Общество

Наружная реклама также не должна пропагандировать жестокость и насилие

Нур-Султан, 27 мая 2019, 09:22 — REGNUM  Министерство национальной экономики Казахстана утвердило правила размещения наружной (визуальной) рекламы, сообщает 27 мая издание Zakon.kz.

Приказ министерства регламентирует содержательную часть рекламы. В частности, изображения не должны призывать к свержению государственного строя, нарушению целостности Казахстана, к социальному, расовому, национальному и религиозному превосходству.

Наружная реклама также не должна содержать государственные секреты, пропагандировать жестокость и насилие, не должна порочить объекты искусства, составляющее мировое или национальное культурное достояние.

Напомним, в мае 2019 года министерство информации и общественного развития Казахстана утвердило правила формирования и размещения социальной рекламы на обязательных теле‑ и радиоканалах.

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