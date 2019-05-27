Петербург отмечает свой день рождения двухдневными торжествами

Санкт-Петербург, , 09:42 — REGNUM В понедельник, 27 мая 2019 года, исполняется 316 лет со дня основания Санкт-Петербурга — Северной столицы России.

Санкт-Петербург был основан 27 мая (по новому стилю) 1703 года русский царём (впоследствии — императором) Петром I Великим. В 1712—1918 годах город являлся столицей российского государства.

Ни разу в истории город на Неве не топтала нога иностранного оккупанта. Беспримерная по своему трагизму блокада Ленинграда, в ходе которой жители и бойцы Красной Армии и Флота отстояли город от германских нацистов и их союзников, стала одним из самых главных событий Великой Отечественной и Второй Мировой войны.

Сегодня, в 10 часов утра, по традиции, у самого известного памятника основателю города — «Медного всадника» на Сенатской площади — состоится торжественная церемония возложения цветов.

В городе на Неве и городах-спутниках есть несколько монументов в честь великого императора, но памятник на берегу Невы, на Гром-камне, ставшем пьедесталом для творения Фальконе, как говорится, вне конкуренции.

В церемонии возложения цветов примут участие руководители города, командование Западного военного округа, а также почетные граждане Санкт-Петербурга.

Музыкальное сопровождение торжественной церемонии обеспечит военный оркестр штаба ЗВО, а также хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

В финале церемонии торжественным маршем по Адмиралтейской набережной пройдут солдаты Роты Почетного караула штаба ЗВО.

В 11 часов в Петропавловской крепости на Заячьем острове — именно здесь был основан новый город в 1703 году — возложат цветы к надгробию на могиле Петра I, а в 12 часов, по установленной еще основателем города традиции, прозвучит пушечный выстрел со стены Нарышкина бастиона.

Завершит программу торжеств праздничный концерт, посвященный Дню-города, который пройдет в 19 часов в «Большом концертном зале «Октябрьский».

…Поскольку День основания Санкт-Петербурга в этом году пришелся на рабочий понедельник, многочисленные массовые мероприятия по этому поводу для горожан и гостей города были организованы в воскресенье, 26 мая. За ними понаблюдал фотокорреспондент ИА REGNUM.

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