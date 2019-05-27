Руководство клиники, заразившей 69 человек гепатитом С, было снято в Китае

Нанкин, Китай, , 08:57 — REGNUM Китайские медицинские эксперты расследуют случай заражения 69 пациентов с диализом гепатитом С в госпитале Дунтай в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Инспекционная команда, состоящая из экспертов Национальной комиссии здравоохранения, выявил, что центр очистки крови, связанный с Народным госпиталем Дунтай ответственен за заражение пациентов в процессе гемодиализа.

Предварительное расследование выявило, что ужасное управление госпиталем стало причиной заражения. На основе полученных данных, партийный руководитель, президент и вице-президент госпиталя были сняты со своих постов. Также наказание получили ряд сотрудников, которые были причастны к инциденту.

Все пациенты, зараженные вирусом, проходят медицинское лечение под присмотром команды первоклассных экспертов. Отметим, что гепатит С является очень коварным заболеванием, которое на протяжение первых лет после заражения либо проявляется слабо, либо не проявляется вообще. Однако, на поздних стадиях может приводить к циррозу печени.