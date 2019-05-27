Пермяков напугал хлопок и гул на химзаводе

Березники, Пермский край, , 08:57 — REGNUM В Березниках Пермского края местные жители слышали громкий хлопок и гул со стороны химзавода «Азот» в ночь с 26 на 27 мая. В соцсетях люди делились своими версиями, не исключая ЧП. Пользователи предполагали, что на предприятии произошёл взрыв и пожар, поскольку видели проезжающие машины МЧС, скорой помощи и полиции с включенными маячками и сиреной.

Ситуацию прояснили в министерстве территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве сообщили, что на «Азоте» производилась плановая остановка агрегата аммиака № 2 на ежегодный остановочный ремонт. Согласно особенностям технологического процесса производится сброс давления и сред на факельные системы, который сопровождался шумом. Было организовано сопровождение данного процесса аварийными службами. Опасности для ближайших населенных пунктов нет.

Напомним, в начале мая на химзаводе «Азот» произошёл взрыв, в результате которого погибли три человека. ЧП случилось на ремонтной площадке аммиачного производства в процессе сварочных работ. Информация о смертельном взрыве еще свежа в памяти населения, поэтому народ испугался звуков со стороны химзавода.

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