200 сотрудников скорой медицинской помощи вышли на забастовку в Париже

Париж, , 08:55 — REGNUM По данным коллектива Inter-Emergency, около 200 сотрудников скорой медицинской помощи из 33 городов провели в эти выходные забастовку в Париже впервые с начала марта, сообщает Le Figaro.

Известно, что из 148 отделений приема и неотложной медицинской помощи, с которыми связался коллектив Inter-Emergency, 65 приняли участие в забастовке. Протестующие шли друг за другом с большим плакатом «Дайте нам средства быть людьми».

Тулуза, Анже, Экс, Нант, Валенсия, Страсбург, Тулуза. Повсюду люди, ухаживающие за больными, осуждают растущее число чрезвычайных ситуаций, часы ожидания, пациентов, «скапливающихся» в коридорах, измученный персонал.

Напомним, движение началось 18 марта в больнице Сен-Антуан в Париже после «чрезмерной агрессии» в отношении лица, оказывающего помощь.