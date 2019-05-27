В Китае в 2018 году резко возросло количество клиник традиционной медицины

Пекин, , 08:46 — REGNUM В Китае на конец 2018 года было создано 60 738 заведений традиционной китайской медицины (ТКМ), что на 6495 больше, чем годом ранее, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения, передает 26 мая агентство Синьхуа.

Общая вместимость больниц и поликлиник ТКМ составляет 1,23 млн коек, что позволило в 2018 году оказать помощь 1,07 млрд пациентов. При этом количество врачей, практикующих традиционный китайских подход лечения пациентов, в стране в 2018 году составило 715 тыс. человек, что на 7,7% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина всех родившихся в 2018 году детей были вторыми в семье. Ограничение на рождение более одного ребенка в семье было снято в Китае лишь в 2016 году, просуществовав почти сорок лет.

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