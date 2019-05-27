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На портале госуслуг новый сервис: апелляция на результаты ГИА и ЕГЭ

Общество

Услуга доступна только для участников экзамена старше 14 лет

На портале госуслуг новый сервис: апелляция на результаты ГИА и ЕГЭ
Иллюстрация: Kremlin.ru
ЕГЭ

Москва, 27 мая 2019, 08:25 — REGNUM  На портале госуслуг в Москве появилась новая онлайн-услуга — «Подача апелляции на результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)», сообщается на портале столичного градоначальника.

Старшеклассники и выпускники прошлых лет, которые не согласны с результатами экзаменов, теперь могут подать заявление на портале mos.ru.

Отмечается, что услуга доступна только для участников экзамена старше 14 лет. До появления новой онлайн-услуги сдающим ЕГЭ приходилось обращаться в школу с бумажным заявлением.

В школах России стартует основной период сдачи ЕГЭ

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в России стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он продлится до 2 июля.

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Единый государственный экзамен
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