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В Южной Корее пройдет фестиваль чеснока и пиршества хану

Общество

Фестиваль пройдет на острове Помуль в период с 7 по 9 июня

В Южной Корее пройдет фестиваль чеснока и пиршества хану
Иллюстрация: Mk.co.kr
Скульптура из чеснока

Намхэ, Южная Корея, 27 мая 2019, 08:26 — REGNUM  С 7 по 9 июня на острове Помуль, расположенном в уезде Намхэ провинции Кёнсан-Намдо, пройдет 14-й фестиваль чеснока и пиршество хану. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Известно, что в первый день фестиваля пройдет демонстрация и дегустация блюд из чеснока и корейской говядины хану, приготовленных студентами и преподавателями колледжа Gyeongnam Provincial Namhae College.

Также во время фестиваля пройдут различные выступления, включая выступления корейского традиционного театра мадангык, Garlic Concert, шоу фейерверков, различные семинары и лекции, конкурсы, игры, соревнования.

Хану — порода мелкорогатого скота.

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Фестивали и выставки поп-культуры
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