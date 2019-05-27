В Южной Корее пройдет фестиваль чеснока и пиршества хану

Намхэ, Южная Корея, , 08:26 — REGNUM С 7 по 9 июня на острове Помуль, расположенном в уезде Намхэ провинции Кёнсан-Намдо, пройдет 14-й фестиваль чеснока и пиршество хану. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Известно, что в первый день фестиваля пройдет демонстрация и дегустация блюд из чеснока и корейской говядины хану, приготовленных студентами и преподавателями колледжа Gyeongnam Provincial Namhae College.

Также во время фестиваля пройдут различные выступления, включая выступления корейского традиционного театра мадангык, Garlic Concert, шоу фейерверков, различные семинары и лекции, конкурсы, игры, соревнования.

Хану — порода мелкорогатого скота.