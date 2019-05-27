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Сотрудники BGF приняли участие в посадке деревьев и кустарников в Сеуле

Общество

В волонтерском мероприятии приняли участие 100 человек

Сеул, 27 мая 2019, 08:01 — REGNUM  Сотрудники южнокорейской компании BGF и сети магазинов CU приняли участие в волонтерском мероприятия по уменьшению количества мелкодисперсных частиц в воздухе. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, волонтерское мероприятие состоялось 25 мая в парке Ноыль, расположенном в районе Санам-дон города Сеула.

Известно, что около 100 сотрудников компании, сети магазинов и их семей приняли участие в посадке деревьев и кустарников, таких как дуб иноземный, калина обыкновенная, лещина разнолистная.

«Мы продолжим наблюдать за саженцами, чтобы в будущем здесь образовался богатый лес», — сообщил представитель компании BGF.

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