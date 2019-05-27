Сотрудники BGF приняли участие в посадке деревьев и кустарников в Сеуле

Сеул, , 08:01 — REGNUM Сотрудники южнокорейской компании BGF и сети магазинов CU приняли участие в волонтерском мероприятия по уменьшению количества мелкодисперсных частиц в воздухе. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, волонтерское мероприятие состоялось 25 мая в парке Ноыль, расположенном в районе Санам-дон города Сеула.

Известно, что около 100 сотрудников компании, сети магазинов и их семей приняли участие в посадке деревьев и кустарников, таких как дуб иноземный, калина обыкновенная, лещина разнолистная.

«Мы продолжим наблюдать за саженцами, чтобы в будущем здесь образовался богатый лес», — сообщил представитель компании BGF.