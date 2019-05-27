В Китае изъята крупная партия контрафактной продукции именитых брендов

Пекин, , 07:52 — REGNUM В общей сложности 2039 единиц товаров, нарушающих авторские права, было изъято таможней моста Гонконг — Чжухай — Макао в таможенном районе Гунбэй в Китае, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Соответствующие держатели авторских прав подтвердили, что данные товары, включая одежду, обувь и наручные часы, нарушают права на торговые марки 21 бренда, включая Christian Dior, CHANEL и PRADA. Вся контрафактная продукция была арестована для проведения дальнейшего расследования.

За первый квартал 2019 года таможней Китая было изъято контрафактной продукции на общую сумму 41,05 млн юаней (около $6 млн), включая 4612 партий импортных и экспортных товаров общим количеством 16,54 млн единиц.

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