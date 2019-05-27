Участники БДСМ-шоу в школе Владивостока извинились за свой поступок

Владивосток, , 07:39 — REGNUM Выпускники одной из школ Владивостока, устроившие БДСМ-маскарад в ходе последнего звонка, принесли извинения за свою выходку. Подростки попросили прощения у руководства и преподавателей учебного заведения.

Читайте также: Школьники Владивостока надели на последний звонок БДСМ-костюмы

Директор школы в Приморье уволилась после БДСМ-маскарада выпускников

«Выпускники извинились передо мной, перед преподавателями. Главное, чтобы они осознали, что подвели школу и педагогов», — приводит «Интерфакс — Дальний Восток» слова директора школы №74 Галины Пугиной.

Руководитель учебного учреждения отметила, что детей наказывать не будут. По её словам, сейчас главное, как выпускники будут сдавать экзамены.

«Они сказали, что осознали, что не ожидали такой реакции. Конечно, я их простила», — добавила Пугина.

Также по теме: Во Владивостоке полиция оштрафовала двух участников БДСМ-маскарада

Как сообщало ИА REGNUM, скандал в одной из школ Владивостока разгорелся после того, как ученики на последнем звонке устроили БДСМ-шоу. Выпускники оделись в соответствующие костюмы, танцевали и жгли дымовые шашки. Одна из учениц была в форме сотрудника полиции. Видео было выложено в соцсети, где разгорелась полемика, насколько правы или неправы были шутники. По данному факту полиция начала проверку. В результате на двух старшеклассников были составлены административные протоколы за незаконное ношение форменной одежды, что предусматривает штраф от тысячи до полутора тысяч рублей.

После этого происшествия директор школы Галина Пугина написала заявление на увольнение.

Читайте ранее в этом сюжете: БДСМ-маскарад в приморской школе: полиция проводит проверку