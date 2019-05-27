В сети появилось видео треснувшего моста в Киеве

Киев, , 07:22 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко повторено посетил недавно открывшийся в столице Украины пешеходный мост, который треснул через день после открытия. Видео состояния объекта градоначальник опубликовал в Facebook.

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На кадрах видно, что повреждённую часть моста огородили. Глава Специалисты пояснили, что повреждена только верхняя плёнка, которая защищает основное, калёное стекло, которое не пострадало.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/458541794911214/

«Был со специалистами на нашем новом мосту. Из того, что выяснили предварительно: вандалы повредили защитное стекло-плёнку на двух фрагментах стеклянного пола. Повреждённые элементы заменят в течение суток», — заявил Кличко.

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Он добавил, что его «больно смотреть, когда хорошие объекты страдают от «развлечений» тех, кто не любит» город и «ничего не создаёт, а уничтожает то, что создают другие».

https://twitter.com/Vitaliy_Klychko/status/1132338677340889088

Как сообщало ИА REGNUM, открытие моста, который соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов и предназначен для пешеходов и велосипедистов, состоялось 25 мая. 26 мая стало известно о трещинах, появившихся в стеклянном полу моста. Кличко заявил, что речь идет об «акте вандализма».

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