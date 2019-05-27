В школах России стартует основной период сдачи ЕГЭ

Москва, , 07:17 — REGNUM Сегодня, 27 мая, в России стартует основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он продлится до 2 июля, сообщили в Рособрнадзоре.

24 и 25 мая школьники будут сдавать экзамен по иностранному языку, 28 мая — по русскому языку, 30 мая — по обществознанию.

На 4 июня запланированы экзамены по обществознанию, химии, географии и информатике, на 6 июня — по математике, на 11 июня — по физике, биологии, литературе и информатике. 14 июня пройдут ЕГЭ по истории, географии и физике.

Оставшиеся дни, включая 2 июля, выделены как резервные. Дополнительный период для сдачи ЕГЭ пройдёт с 3 по 21 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, сдавать ЕГЭ в другие сроки можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств) при предоставлении справки.

Напомним, досрочный период сдачи ЕГЭ прошел в российских школах с 22 апреля по 14 мая.

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