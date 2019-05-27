Понедельник, 27 Мая 2019 года
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ЛГБТ-активист из Кении: «Наша борьба еще не окончена»

Общество

Он отметил успехи, достигнутые активистами движения по защите прав ЛГБТ-сообщества в Кении, а также заявил, что борьба будет продолжаться не смотря ни на что

Найроби, 27 мая 2019, 07:20 — REGNUM  Верховный суд Кении вынес вердикт против декриминализации однополых отношений. Однако, несмотря на это решение, местный активист Кевин Мвачиро пишет о «достойных гордости успехах», достигнутых ЛГБТ-активистами в стране за последние годы, передает BBC Africa.

Мвачиро заявляет, что еще 13 лет назад никогда не ожидал, что ЛГБТ-сообщество направится отстаивать свои права в суд.

«Просто посмотрите, какой путь мы проделали за 13 лет», — сообщил Мвачиро.

По словам активиста, сегодня по всей Кении существуют различные ЛГБТ-сообщества, члены которых активно поддерживают друг друга. В 16 лет молодой человек думал, что он был совсем один в своих мыслях и чувствах. Он не ожидал, что вместе с единомышленниками будет отстаивать свои права внутри обширного движения.

Мужчина добавил, что чувствует невероятную гордость за всех активистов, как и он, выступающих за защиту своих прав в суде.

«Наша борьба еще не окончена. Может быть, мы победим не сегодня, однако тот факт, что мы выступили против системы, не расположенной к переменам, уже говорит о победе», — заявил Мвачиро.

По словам активиста, в своей борьбе членам движения предстоит столкнуться с общественными и религиозными стигмами, а также с «потенциальным насилием». Однако несмотря ни на что, движение, защищающее права ЛГБТ-сообщества, будет продолжать борьбу и добиваться новых успехов, отмечает Мвачиро.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кении сохранили закон о криминализации однополых отношений

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