Во Владивостоке состоялся первый выпуск в Нахимовском училище

Владивосток, , 06:45 — REGNUM Во Владивостокском филиале Нахимовского военно-морского училища состоялся первый выпуск. Училище окончили 68 курсантов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: О Нахимовском училище и Каспийском флоте рассказал Васильев президенту РФ

В торжественном мероприятии принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко, родители воспитанников, представители Заксобрания Приморья, администрации Владивостока, командование Тихоокеанского флота и ветераны. Поздравляя нахимовцев с окончанием учебы, Олег Кожемяко подчеркнул, что Приморье гордится выпускниками училища.

«Сегодня большой праздник на приморской земле и в Тихоокеанском флоте — состоялся первый выпуск у наших нахимовцев. 68 выпускников, пройдя пятилетнюю подготовку, определились в своей дальнейшей судьбе. Многие продолжат славные морские традиции, поступив в военные вузы. Мы гордимся вами — на ваших плечах будущее, вы будете укреплять мощь российского флота. Желаю вам высоко держать его символ — Андреевский флаг, соблюдать традиции, честно служить Родине», — обратился к выпускникам глава региона.

После торжественных слов почетных гостей в адрес нахимовцев, выпускники выступили с театрализованными номерами, вальсировали на плацу, вручили преподавателям и воспитателям цветы и прошли парадным строем. В этот день в училище положили начало еще одной традиции — выпускать в небо белых голубей, как символ свободы и как напоминание о родной земле, сообщили в в пресс-службе краевой администрации.

Читайте также: В Калининграде может появиться филиал Нахимовского училища

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил командующему Балтийским Флотом совместно с правительством Калининградской области рассмотреть возможность дислокации филиала Нахимовского училища. Такое поручение он дал во время селекторного совещания в Москве.

«Прошу рассмотреть возможность места дислокации филиала Нахимовского училища. У нас это единственный флот, на котором нет Нахимовского училища. Мы завершили создание сети по всей стране, начиная от Тихоокеанского флота, Черного моря, Мурманска на Северном флоте. Теперь нам надо рассмотреть возможность, найти достойное, приличное место, для того чтобы можно было там разместить Нахимовское училище», — сказал Шойгу.