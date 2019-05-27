На юго-западе Китая задержаны контрабандисты из Мьянмы с 23 кг наркотиков

Куньмин, Китай, , 05:11 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала шестерых подозреваемых, включая троих жителей Мьянмы, в трансграничной торговле наркотиками и изъяла у них 23,4 кг метамфетамина, сообщает агентство Синьхуа.

Полиция уезда Чаннин города Баошань получила наводку на подозреваемых 14 мая. Им стало известно, что группа наркодельцов из Мьянмы планирует перевезти наркотики транзитом через город Линьцан в город Куньмин, столицу провинции Юньнань. Специальная группа правоохранителей была направлена в уезд Юнь города Линьцан для проведения расследования.

Около 10:00 по местному времени того же дня полиция схватила шестерых подозреваемых, включая троих жителей Мьянмы. У них на автозаправочной станции в уезде Юнь был изъят внедорожник и мини-автомобиль. В общей сложности 42 упаковки метамфетамина, находившихся в автомобилях, было изъято. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Юньнань на юго-западе Китая был задержан нарконтрабандист из Мьянмы, у которого при себе было 18,1 кг метамфетамина. Юньнань является форпостом Китая в борьбе с наркотрафиком в виду ее близости к «золотому треугольнику» наркоторговли, в которых входят Лаос, Мьянма и Таиланд.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая задержан наркоконтрабандист из Мьянмы