Казанская епархия делит с архиерейским подворьем монастырское здание

Казань, , 04:55 — REGNUM Арбитражный суд Татарии 24 июня 2019 года начнёт рассматривать необычный по составу участников спор. В нём истцом выступает Казанская епархия Русской православной церкви, а ответчиком — Архиерейское подворье в честь святителей Московских РТ Казанской епархии Русской православной церкви, соответчиком привлечён исполком Казани. Спор касается прав на монастырское здание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

22 марта 2019 года в суд поступил иск религиозной организации «Казанская епархия Русской православной церкви» (Московский патриархат) к религиозной организации «Архиерейское подворье в честь святителей Московских Республики Татарстан Казанской епархии Русской православной церкви». Истец требовал признания права собственности на монастырское здание с кадастровым номером 16:50:011808:206 площадью 739,9 кв.м., расположенное на улице Лево-булачная, 42/2 в Казани.

Слушания несколько раз откладывались, третьими лицами в дело привлекли Управление Росреестра по РТ, министерство культуры республики, Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в РТ, исполком Казани, МКУ «Управление градостроительных разрешений Исполнительного комитета МО г. Казани», МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета МО г. Казани», МКУ «Управление архитектуры и градостроительства исполнительного комитета МО г. Казани».

В суде представитель управления градостроительных разрешений исполкома Казани просил отказать в иске, пояснив, что «истец за разрешением на строительство спорного объекта не обращался, обращался за разрешением на ввод в эксплуатацию спорного объекта, но ему было отказано, так как строительство данного объекта носит самовольный характер ввиду отсутствия проектной и разрешительной документации».

Представитель истца также уточнил суду, что участок «истцу принадлежит с начала января 2019 года», а до этого он был в собственности республики, и на наделе «расположена колокольня, которая принадлежала правительству г. Москвы, затем находящаяся на земельном участке колокольня была передана в собственность Казанской Епархии, но земельный участок находился в собственности РТ, после земельный участок передан Казанской епархии в собственность».

"Ответчиком земельный участок использовался на основании договора. Попытки получения разрешения на строительство предпринимались в 2011—2015 гг., но было отказано, строительство началось в 2004 году. На вопрос суда представитель МКУ «Управление градостроительных разрешений исполнительного комитета муниципального образования г. Казани» пояснил, что в 2004 выдача разрешений на строительство осуществлялось инспекцией архитектурно-строительного надзора РТ», — уточнялось в материалах дела.

Спорный объект находился в собственности министерства культуры РТ на основании государственного акта, который приобщили в материалы дела.

Министерство культуры РТ в рамках заседаний ходатайствовало о замене его комитетом по охране объектов культурного наследия, ходатайство удовлетворили. Помимо этого, в качестве соответчика был привлечён исполком Казани. Слушать иск начнут 24 июня 2019 года.