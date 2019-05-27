Понедельник, 27 Мая 2019 года
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В Приморье полностью потушен пожар на рыболовном траулере

Общество

Пожар произошел у причальной стенки порта

Владивосток, 27 мая 2019, 05:54 — REGNUM  Большой морозильный рыболовный траулер «Остров Сахалин» загоревшийся в воскресенье у причальной стенки в порту Преображение, в двухстах километрах от Владивостока, полностью потушен, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Пожарные расчеты прибыли через три минуты после получения сигнала и приступили к локализации огня. Всего было задействовано 7 единиц техники и 23 пожарных.

«На пульт пожарной охраны поступило сообщение, что в поселке Преображение у причальной стенки произошел пожар на большом морозильном рыболовном траулере. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты. На месте наблюдалось горение в трюме судна. Экипажа на борту судна нет», — рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью.

Борьба с огнём продолжалась в течение 14 часов, после чего пожарные осмотрели внутренние помещения судна на предмет новых возгораний. Площадь пожара составила 500 кв.м.

МЧС заявило, что пострадавших в результате пожара нет, угрозы загрязнения окружающей среды также не имеется.

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Как сообщало ИА REGNUM, большой морозильный рыболовный траулер загорелся в порту в Приморье, горение наблюдалось в трюме судна, экипаж был эвакуирован.

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Противопожарная безопасность
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