Спутниковые телефоны и чумы: помощь тундровикам Ямала на 138 млн рублей

Салехард, , 05:52 — REGNUM На поддержку представителей коренных малочисленных народов Севера на Ямале затратят в 2019 году 138 млн рублей. Эти средства направляются в муниципальные образования для приобретения товаров первой необходимости кочевникам — чумы и комплектующие к ним, печи, брезент, сукно, сетематериалы, медицинские аптечки и многое другое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора ЯНАО.

С 2019 года увеличена выплата до 7 тысяч рублей в год на приобретение горюче-смазочных материалов для мини-электростанций тундровиков. Этого хватит на 5 тысяч семей. Кроме того, увеличено финансирование по обеспечению 50 кочующих семей Ямальского, Надымского, Шурышкарского, Тазовского районов шестами и нюками. Около 40 семей получат зимние нюки для покрытия чума.

В автономном округе действует программа по обеспечению тундровиков спутниковой связью. В течение 2019 года планируется приобрести 300 спутниковых телефонов: к каждой трубке прилагается сим-карта с бесплатными 250 минутами разговоров.

В целом на господдержку представителей коренных малочисленных народов Севера в бюджете ЯНАО в 2019 году запланировано более 3 млрд рублей. Финансы направят на развитие оленеводства, образование детей тундровиков, квартиры для людей, которые в силу возраста уже не могут вести кочевой образ жизни и другие цели.