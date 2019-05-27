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Спутниковые телефоны и чумы: помощь тундровикам Ямала на 138 млн рублей

Общество

В правительстве ЯНАО увеличили господдержку

Салехард, 27 мая 2019, 05:52 — REGNUM  На поддержку представителей коренных малочисленных народов Севера на Ямале затратят в 2019 году 138 млн рублей. Эти средства направляются в муниципальные образования для приобретения товаров первой необходимости кочевникам — чумы и комплектующие к ним, печи, брезент, сукно, сетематериалы, медицинские аптечки и многое другое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора ЯНАО.

С 2019 года увеличена выплата до 7 тысяч рублей в год на приобретение горюче-смазочных материалов для мини-электростанций тундровиков. Этого хватит на 5 тысяч семей. Кроме того, увеличено финансирование по обеспечению 50 кочующих семей Ямальского, Надымского, Шурышкарского, Тазовского районов шестами и нюками. Около 40 семей получат зимние нюки для покрытия чума.

В автономном округе действует программа по обеспечению тундровиков спутниковой связью. В течение 2019 года планируется приобрести 300 спутниковых телефонов: к каждой трубке прилагается сим-карта с бесплатными 250 минутами разговоров.

В целом на господдержку представителей коренных малочисленных народов Севера в бюджете ЯНАО в 2019 году запланировано более 3 млрд рублей. Финансы направят на развитие оленеводства, образование детей тундровиков, квартиры для людей, которые в силу возраста уже не могут вести кочевой образ жизни и другие цели.

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Коренные малочисленные народы РФ
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