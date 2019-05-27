Во Владивостоке полиция оштрафовала двух участников БДСМ-маскарада

Владивосток, , 05:52 — REGNUM Во Владивостоке полиция составила два административных протокола в отношении старшеклассников, участвовавших в школьном БДСМ-маскараде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Протоколы были составлены по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ (Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов).

Начальник пресс-службы УМВД по Приморью Ирина Сырова рассказала, что форменную одежду старшеклассники приобрели в магазине спецодежды специально для проведения данного мероприятия.

«Сумму штрафа определит комиссия по делам несовершеннолетних. Санкция статьи предусматривает от тысячи до полутора тысяч рублей», — рассказала она.

Правоохранительные органы проводят проверку, все участники акции установлены. В социальных сетях, тем временем, разгорелись жаркие споры относительно того, стоит наказывать старшеклассников, или нет. По этому поводу высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Ни в коем случае нельзя трогать ребят. Они молоды, у них праздник, они хотят повеселиться и просто придумали себе необычные наряды и танцевали. За что их наказывать?» — сказал Жириновский.

По его словам, молодым людям нужно позволить самовыражаться, а не наказывать их за, возможно, необдуманные поступки. Если же «лезть в душу» к молодым людям, то можно только настроить их против себя, уверен депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, отметить последний звонок в костюмах для БДСМ решили несколько выпускников школы № 74, расположенной в районе «Чуркин», известном во Владивостоке своей особой молодежной субкультурой. Видео было выложено в соцсети, где разгорелась полемика, насколько правы или неправы были шутники. По информации из источника в управлении образования городской администрации, эта выходка выпускников не нашла одобрения и послужила причиной для проведения проверки образовательного учреждения.

Директор школы Галина Пугина подтвердила, что после этого происшествия написала заявление на увольнение.

«Долго говорить не могу, у нас идёт проверка из администрации. Заявление на увольнение написала и передала по инстанции, ответа пока не получила. Решение взвешенное, менять его не намерена», — рассказала она.