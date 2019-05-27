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Ямальцы просят у федерального инспектора плиту Памяти воинам

Общество

А также детскую площадку и обеспечение безопасности в одном из торговых центров

Салехард, 27 мая 2019, 05:50 — REGNUM  Ямальцы во время приёма граждан попросили у главного федерального инспектора в ЯНАО Александра Ямохина помощь в установке в посёлке Пельвож плиты Памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре федерального инспектора.

Кроме того, в ходе личного приёма ямальцы озадачили представителя президента России в регионе фактом скопления бытового и строительного мусора в Пуровском районе, просили содействия в устройстве детской игровой площадки в городе Ноябрьске, пожаловались на нарушение техники пожарной безопасности в торговом центре города Новый Уренгой.

По итогам личного приёма Александр Ямохин дал необходимые поручения с указанием конкретных сроков исполнения.

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