Ямальцы просят у федерального инспектора плиту Памяти воинам

Салехард, , 05:50 — REGNUM Ямальцы во время приёма граждан попросили у главного федерального инспектора в ЯНАО Александра Ямохина помощь в установке в посёлке Пельвож плиты Памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре федерального инспектора.

Кроме того, в ходе личного приёма ямальцы озадачили представителя президента России в регионе фактом скопления бытового и строительного мусора в Пуровском районе, просили содействия в устройстве детской игровой площадки в городе Ноябрьске, пожаловались на нарушение техники пожарной безопасности в торговом центре города Новый Уренгой.

По итогам личного приёма Александр Ямохин дал необходимые поручения с указанием конкретных сроков исполнения.