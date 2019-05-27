Ноутбук с опаснейшими вирусами выставлен на торги

Пекин, , 02:48 — REGNUM Китайский интернет-художник Го О Донг собрал в одном ноутбуке шесть самых опасных в мире вирусов и выставил его на аукцион. Торги ведутся на сумме $1,2 млн, сообщает The Verge.

Автор необычного произведения пояснил, что хотел превратить в физический объект кажущиеся абстрактными угрозы, которые повсеместно окружают людей. К примеру, вирусы могут повлиять на работу электросетей или другую инфраструктуру, от них может напрямую пострадать любой человек.

«Это новое оружие, автоматы современного мира», — отметил Го О Донг.

Устройство заражено вредоносными программами WannaCry, BlackEnergy, ILOVEYOU, MyDoom, SoBig и DarkTequila, однако безопасно до тех пор, пока не подключено к Wi-Fi или USB-устройству. По окончании торгов порты ноутбука, который назван в описании «бестиарием чудовищ», будут отключены.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2019 года зафиксирована повышенная активность ориентированного на Россию вируса-троянца Asacub. С его помощью злоумышленники похищают средства с банковских карт, привязанных к телефонным номерам.

Читайте также: В «Лаборатории Касперского» зафиксировали рост активности вируса Asacub

Читайте ранее в этом сюжете: Хакеры использовали программы АНБ для атаки на Балтимор — СМИ