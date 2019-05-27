В Польше начинают бороться уже с памятниками польским воинам

Варшава, , 00:33 — REGNUM Советник правящей партии «Право и Справедливость» Ольга Семенюк выступила с инициативой о сносе памятника Солдатам I Армии Войска Польского в Варшаве. По её мнению, памятник «не связан с польскостью», а только «маскируется под польскость». На месте памятника она предлагает провести «озеленение», а также настаивает на установке памятника генералу Владиславу Андерсу.

«Власти Польши признали, что эти формирования (Войско Польское — ред.) были созданы для жизни под советским правительством, и только под польским названием, нельзя отделить политический аспект их использования Сталиным от декларируемого понимания, что речь идёт о судьбах рядовых солдат», — передаёт слова активистки газета wyborcza.pl.

1-я армия Войска Польского была создана в СССР в 1944 году, и воевала бок о бок с Красной Армией до самого конца войны, в том числе участвовала в освобождении от германских нацистов своей родины.

Так называемая «армия Андерса» была создана в СССР в 1941 году из польских граждан, оказавшихся после 1939 года на советской территории. Но связанная с эмигрантским правительством Польши в Лондоне армия не приняла участия в боях на советско-германском фронте. В 1942 году польские военнослужащие и члены их семей под командованием генерала Владислава Андерса покинули СССР через территорию Ирана. Позже часть поляков из «армии Андерса» воевала с нацистами в составе армий западных союзников.