Патриарх Кирилл рассказал, сколько храмов в сутки строит РПЦ

Страсбург, Франция, , 21:38 — REGNUM Русская православная церковь (РПЦ) строит каждые 24 часа по три храма, так как построить счастливую жизнь без Бога невозможно. Об этом, как передает РИА Новости, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения построенного в Страсбурге русского храма.

«Мы (РПЦ) строим примерно три храма в сутки… — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — 30 тыс. храмов за 10 лет».

По его словам, не из-за избытка финансовых средств строятся храмы в таком количестве, а потому что прошедший через годы атеизма народ понял, что «без Бога ничего не получается».

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