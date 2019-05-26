В Пекине представлен сборник об истории российско-китайской дружбы

Пекин, , 19:34 — REGNUM В посольстве Российской Федерации в Пекине прошла презентация сборника «Дружба из поколения в поколение», выпущенного на русском и китайском языках в ознаменование 70-летия установления между двумя странами дипломатических отношений, сообщает 26 мая Синьхуа.

Сборник, подготовленный Китайско-российским советом старых друзей в рамках Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития, включает три части, которые озаглавлены «Память», «Люди», «Общение». Дипломаты, ученые, эксперты, журналисты, представители молодежи двух стран на основе опыта и исследований воссоздают важнейшие вехи и моменты развития двусторонних отношений в разные эпохи.

Выступая на презентации, заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн отметил, что авторам статей сборника удалось воссоздать множество важных человеческих историй в отношениях двух стран и внести большой вклад в укрепление их дружбы. Дипломат подчеркнул, что современное состояние отношений России и КНР является результатом всего 70-летнего периода, позволяющим обеим сторонам, используя исторический опыт, писать новую страницу в двусторонних отношениях.

Посол России в Китае Андрей Денисов в своем выступлении отметил большие успехи в отношениях Москвы и Пекина, которые переживают наилучший период в истории. «Уверен, что книга вызовет интерес не только у специалистов по отношениям России и Китая, но и у широких кругов общественности двух стран», — подчеркнул российский дипломат.