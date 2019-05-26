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Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Общество

Результаты шестого сезона шоу «Голос.Дети», по итогам которого первое место заняла Микелла Абрамова, аннулировал «Первый канал» 16 мая

Москва, 26 мая 2019, 19:14 — REGNUM  Ситуацию, связанную с итогами проекта «Голос. Дети», прокомментировала дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова.

«С Победой! Команда «Голос.Дети 6», — написала Абрамова на странице в соцсети в Instagram. — Вместе мы — сила!».

Напомним, результаты шестого сезона шоу «Голос.Дети», по итогам которого первое место заняла Микелла Абрамова, аннулировал «Первый канал» 16 мая. Причиной стало то, что эксперты из компании Group-IB подтвердили факт накрутки во время зрительского голосования.

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24 мая генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст в эфире спецвыпуска передачи заявил, что все финалисты шестого сезона шоу «Голос.Дети» объявлены его победителями.

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