Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Москва, , 19:14 — REGNUM Ситуацию, связанную с итогами проекта «Голос. Дети», прокомментировала дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова.

«С Победой! Команда «Голос.Дети 6», — написала Абрамова на странице в соцсети в Instagram. — Вместе мы — сила!».

Напомним, результаты шестого сезона шоу «Голос.Дети», по итогам которого первое место заняла Микелла Абрамова, аннулировал «Первый канал» 16 мая. Причиной стало то, что эксперты из компании Group-IB подтвердили факт накрутки во время зрительского голосования.

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24 мая генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст в эфире спецвыпуска передачи заявил, что все финалисты шестого сезона шоу «Голос.Дети» объявлены его победителями.

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