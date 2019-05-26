Калужская область присоединилась к антинаркотическому месячнику

Калуга, , 16:48 — REGNUM По инициативе Российского союза молодежи в 2019 году в стране в преддверии Международного дня борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, который ежегодно отмечается 26 июня, объявлен всероссийский месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Он стартовал 26 мая и продлится по 26 июня во всех субъектах Российской Федерации.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в Калужской области в рамках месячника антинаркотической направленности профилактической работой будет охвачено более 12 тыс. молодых жителей региона.

В образовательных организациях области пройдут лекции, видеолектории, беседы и тренинги с подростками и молодежью. В преддверии летних каникул будут организованы классные часы, направленные на предупреждение потребления наркотических средств учащимися. Профилактические мероприятия также запланированы в летних лагерях отдыха и на пришкольных оздоровительных площадках.

В учреждениях социальной защиты населения проведут информационно-просветительские акции по предупреждению распространения социально значимых болезней среди малозащищенных социальных групп детей и подростков. В учреждениях культуры предусмотрены тематические концерты, викторины, диспуты и конкурсы.

На формирование негативного отношения к наркотикам и пропаганду здорового образа жизни будут направлены различные физкультурно-спортивные акции и соревнования, интерактивные игры и конкурсы для молодежи.

С целью предотвращения правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков пройдут профилактические мероприятия с неблагополучными семьями и подростками, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Для членов волонтерских объединений организуют обучающие семинары по темам профилактики наркомании, ВИЧ И СПИДа.

Напомним, в 2018 году в калужском регионе из незаконного оборота было изъято свыше 40 кг наркотических средств. Выявлено более 10 фактов организации и содержания притонов для потребления наркотических средств. В Управление Роскомнадзора по Калужской области направлена информация по 26 сайтам, используемым в целях незаконной пропаганды наркотиков.