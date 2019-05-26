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Лазарев отреагировал на слухи о рождении дочери

Общество

«А почему бы не двойня?»

Москва, 26 мая 2019, 16:31 — REGNUM  Российский певец Сергей Лазарев, занявший третье место на международном конкурсе «Евровидение-2019», прокомментировал информацию о появлении у него дочери.

«Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах — дочь, — рассказал певец в интервью «Комсомольской правде». — А почему бы не двойня?»

По его словам, сотрудники средств массовой информации осведомлены о происходящем в жизни артистов лучше них самих.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что у певца Сергея Лазарева якобы родилась дочь.

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