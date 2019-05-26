Министр культуры Аджарии уволена за российские флаги на улицах Батуми

Батуми, Грузия, , 15:34 — REGNUM Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе отправил в отставку министра культуры Аджарии Ингу Шамилишвилиза присуствие российских флагов на праздничном шествии в Батуми. Об этом сегодня, 26 мая, Рижвадзе заявил в эфире Аджарского телевидения.

В Батуми проходило шествие фестиваля детских фольклорных ансамблей «Золотой дельфин». Артисты коллективов, участвовавших в фестивали, прошли в своих национальных костюмах по центральным улицам в Батуми.

Однако из групп во время шествия несла российские флаги, а также плакат с надписью RUSSIA. При этом шествие фестиваля детских фольклорных ансамблей совпало по времени с праздничными мероприятиями, приуроченными к Дню независимости Грузии. некоторые группы горожан возмутились тому, что российские флаги в этот день несли по улицам города.

Рижвадзе решил отреагировать на эту ситуацию и отправил в отставку министра культуры региона Шамилашвили, которая являлась организатором данного фестиваля, в рамках которого и состоялось шествие с российскими флагами.

Сама Шамилашвили заявила, что фестиваль «Золотой дельфин» не имеет ничего общего с политикой.