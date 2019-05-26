В середине будущей недели в Москву придет аномальная жара — Гидрометцентр

Москва, , 13:58 — REGNUM В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается сильнейшая жара и отсутствие осадков. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, 29 мая, в среди, столбик термометра в столице поднимется до плюс 32 градусов Цельсия. Осадков в этом день не ожидается. Погода будет ясной, ветер южный 5−10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы — 750 мм ртутного столба.

Отмечается, что в понедельник, 27 мая, воздух прогреется до 23 градусов Цельсия, а во вторник, 28 мая — уже до 27 градусов. В эти дни также не будет осадков, а ветер сменится с западного на южный.

В четверг, 30 мая, в столицу придут осадки, но сохранится жаркая погода — до плюс 31 градуса Цельсия.