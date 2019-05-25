Во Франции в акциях протеста приняли участие 12,5 тыс. «желтых жилетов»

Париж, , 21:00 — REGNUM 25 мая во Франции в акциях протеста «желтых жилетов» приняли участие более 12,5 тыс. человек. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на данные полиции.

По данным ведомства, в манифестациях в Париже участвовали примерно 2,1 тыс. человек, а по всей стране — 12,5 тыс. протестующих.

Напомним, акции протеста активистов «жёлтых жилетов», которые выступают против социальной политики главы Франции Эммануэля Макрона и его правительства, проходят в стране каждую субботу.

Как передавало ИА REGNUM, 24 мая МИД РФ рекомендовал находящимся во Франции российским гражданам обходить стороной места массового скопления людей из-за планируемых 25 мая акций «желтых жилетов».

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