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В Екатеринбурге собрали уже около 8200 предложений по месту для храма

Общество

Приём предложений закончат к концу следующей недели

Екатеринбург, 25 мая 2019, 20:10 — REGNUM  В Екатеринбурге отдел по работе с обращениями граждан получил уже около 8200 предложений по поводу места размещения храма Святой Екатерины. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

К настоящему времени зарегистрировано 7202 обращения, уточнили в мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приём предложений начался 20 мая и продлится до конца месяца. Затем будет проведено рейтинговое голосование и самые популярные варианты вынесут на общегородской опрос.

Напомним, 13 мая обострилась ситуация с восстановлением храма Святой Екатерины, взорванного в 1930 году. Появление в сквере у Драмтеатра забора и объявление о начале строительства спровоцировали протесты.

К настоящему времени забор убран, а власти решают, в какой именно форме проводить опрос горожан по судьбе храма.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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