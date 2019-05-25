В Екатеринбурге собрали уже около 8200 предложений по месту для храма

Екатеринбург, , 20:10 — REGNUM В Екатеринбурге отдел по работе с обращениями граждан получил уже около 8200 предложений по поводу места размещения храма Святой Екатерины. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

К настоящему времени зарегистрировано 7202 обращения, уточнили в мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приём предложений начался 20 мая и продлится до конца месяца. Затем будет проведено рейтинговое голосование и самые популярные варианты вынесут на общегородской опрос.

Напомним, 13 мая обострилась ситуация с восстановлением храма Святой Екатерины, взорванного в 1930 году. Появление в сквере у Драмтеатра забора и объявление о начале строительства спровоцировали протесты.

К настоящему времени забор убран, а власти решают, в какой именно форме проводить опрос горожан по судьбе храма.