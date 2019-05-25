Калужские депутаты призвали жителей региона посадить дерево Победы

Калуга, , 19:47 — REGNUM Депутаты калужского областного парламента приняли обращение к жителям региона об участии в патриотической акции «Посади своё дерево Победы!». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области.

Так, в обращении парламентариев, в частности говорится «В 2020 году мы будем праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. Отдавая дань памяти героям и жертвам Великой Отечественной войны, мы, депутаты Законодательного собрания, обращаемся к каждому жителю с призывом в преддверии памятной даты провести в сентябре 2019 года совместную областную патриотическую акцию «Посади свое дерево Победы!». Акция включает в себя закладку аллей и скверов в память о павших воинах, обновление мемориальных лесов, парков и скверов, высадку деревьев с именными табличками в память о ветеранах Великой Отечественной войны в местах боевых действий, около домов, где они жили, около учебных заведений, где они учились, около захоронений, уход за уже высаженными деревьями».

Комментируя данную инициативу, председатель Законодательного собрания области Виктор Бабурин отметил: «Мы приближаемся к знаменательной дате — 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Я думаю, что каждый осознает величие этого праздника. С нами практически не остается ветеранов, но должна остаться память и она может быть зафиксирована в различных формах. Создание скверов и парков — одна из таких форм. Думаю, эта инициатива фракции «Единая Россия» будет поддержана в муниципалитетах».