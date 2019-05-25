Пригожин оценил шансы дочери Алсу на «фантастическую карьеру»

Москва, , 18:27 — REGNUM У дочери российской певицы Алсу Микеллы Абрамовой есть шансы сделать «фантастическую карьеру». Об этом сообщил продюсер Иосиф Пригожин радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, Микелла, которая хорошо поет, является очень талантливой девочкой.

«Шансы у неё (Микеллы Абрамовой) фантастические… — сказал Пригожин. — Если с таким предложением [стать продюсером Абрамовой] на меня выйдут родители, им понадобится моя помощь, то скорее да, чем нет».

Продюсер не исключил, что если родители Микеллы Абрамовой попросят его о помощи, он станет продюсером девочки.

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Как передавало ИА REGNUM, итоги финала шестого сезона телеконкурса «Голос. Дети» ранее принял решение аннулировать Первый канал. Причиной стало то, что эксперты из компании Group-IB подтвердили факт «накрутки» голосов во время зрительского голосования. Результаты финала, в котором победила Микелла Абрамова, были отменены.

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