В Калужской области самолету Росгвардии присвоили имя «Игорь Груднов»

Калуга, , 16:49 — REGNUM Церемония присвоения почетного наименования «Игорь Груднов» военно-транспортному самолету Ил-76МД прошла на калужском аэродроме «Ермолино». Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления Росгвардии по Калужской области Ольга Кондратьева.

В торжествах приняли участие вдова Героя России командующего Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковника Игоря Груднова — Светлана Груднова, дочь военачальника — Александра Груднова, военнослужащие, духовенство и горожане.

«В войсках национальной гвардии свято чтят память о своих героях. Именно поэтому приказом директора Росгвардии воздушному судну было присвоено имя Героя России генерал-полковника Игоря Груднова. Руководство ведомства, ветераны, сотрудники и военнослужащие, все мы отдаем дань уважения достойному человеку и мужественному генералу», — сказал на митинге статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаркин.

Почётные гости церемонии осмотрели территорию воинской части, а также возложили цветы к монументу «Во славу авиаторов Росгвардии и памяти товарищей, погибших при исполнении служебного долга».

Напомним, Герой Российской Федерации, командующий Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Игорь Сергеевич Груднов скоропостижно скончался 11 октября 2018 года. Похоронен в городе Ростове-на-Дону. В память о российском генерале, отдавшем свою жизнь служению Отечеству, открыты мемориальные доски в Хабаровске, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Улан-Удэ и Владикавказе.

В настоящее время почетные наименования имеют 11 воздушных судов авиации войск национальной гвардии, в том числе 7 самолетов и 4 вертолета. Четыре самолета Ил-76МД авиации Росгвардии носят почетные наименования «Игорь Груднов», «Иван Яковлев», «Вячеслав Тихомиров», «Владимир Пономарев», два Ан-26 — «Николай Гаридов», «Николай Скрыпник», один Ан-72 — «Юрий Шаталин».