Володин предложил распространить программу по распознаванию лиц на Россию

Москва, , 16:31 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить программу «Безопасный город» на всю страну, сообщил пресс-служба нижней палаты парламента.

Речь идет о программе, которая позволяет распознавать лица через установленные в местах массового скопления граждан камеры и выявлять находящихся в розыске за совершение преступлений.

«Хорошо, если эта программа будет поддержана на федеральном уровне для того, чтобы облегчить работу правоохранительных органов», — сказал спикер Госдумы в ходе заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.

Володин также предложил провести следующее заседание Совета в Сколково. В мероприятии также должны принять участие эксперты по IT-отрасли и представители бизнеса.

В Крыму 24−25 мая под председательством спикера Госдумы проходит заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, в ходе которого депутаты обсуждают с экспертами законодательные решения, необходимые для развития цифровой экономики в России.