В Калуге проходит конференция «У истоков российской государственности»

Калуга, , 16:12 — REGNUM XII Международная научно-практическая конференция «У истоков российской государственности» проходит в Калуге. Как сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM организаторы конференции, её цели — анализ взаимодействия власти, церкви и общества по сохранению исторической памяти и историко-культурного наследия, духовное возрождение и социально-экономическое развитие родного края, а также продвижение бренда «Калужский край — родина трёх русских цариц».

На пленарном заседании конференции, которое состоялось в Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского, участников и гостей приветствовал первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов.

Участники конференции также уделили внимание увековечению памяти калужан — участников Великой Северной экспедиции 1733 — 1743 годов.

В течение двух дней ученые-историки в рамках конференции работали в тематических секциях, посетили Музей стекла Алексея Зеля, музей трех цариц в Мещовске, а также выставку по итогам экспедиции на Таймыр в 2018 году в калужской Тарусе.