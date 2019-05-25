Вахтовый метод работы в Арктике ведет к ослаблению здоровья — профессор

Архангельск, , 16:09 — REGNUM Современный человек, проживающий на Севере, нуждается в адаптации к тем условиям, которые диктует изменение климата. Об этом на Международном арктическом научном саммите заявила профессор, директор НИИАрктическоймедицины Галина Дегтева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Глобальные изменения климата повлияли на качество жизни человека. Ледники тают, это меняет ритм жизнь коренного населения прибрежных зон. Меняется животный мир: у нас до 1986 года не было клещевого энцефалита, а теперь есть. Ежегодно в 30−40 раз растет число присасывания клещей. Поэтому приходится приспосабливаться, адаптироваться», — сказала Дегтева.

С потеплением температуры возросли риски заболевания гельминтозом.

«В теплой воде быстрее размножаются микроорганизмы, которыми пытается рыба. Гельминтоз — большая проблема для народов, которые привыкли к употреблению срой рыбы».

Повысился и риск развития рака кожи, а также инфекционных заболеваний.

«Скотомогильники, которые раньше не вызывали опасений, сегодня становятся зоной особой опасности», — подчеркнула профессор.

Несмотря на многочисленные риски, переезд северян в другие климатические условия или переход на вахтовый метод работы в Арктике — может не только не укрепить здоровье людей, но и ослабить, считает профессор.

«Вахтовый метод работы ведет к ослаблению здоровья, этого нельзя допускать. Что касается переезда, то организм человека, живущего на Севере, накапливает определенный балласт для жизни именно в этих условиях, и переезжая в другое место, например, на юг или в среднюю полосу России, может чувствовать себя хуже. То же самое происходит, когда северянин переходит от традиционного для своей территории питания» — сказала Галина Дегтева.

Она отметила, что для сохранения здоровья важно знать свою уязвимость и обращать внимание на питание.

«У жителей разных климатических зон вырабатываются ферменты для одной пищи, у других — другие. Мы не можем выбирать погоду, но можем выбрать правильное решение», — сказала профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Международный арктический научный комитет (МАНК) проводит в Архангельске Неделю Арктической науки (Arctic Science Summit Week 2019). В обсуждении вопросов, связанных с изменением климата, принимают участие более 400 ученых из 29 стран.

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