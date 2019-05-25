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Глава самоуправления Калуги поздравил школьников с последним звонком

Общество

И призвал их вернуться в Калугу после окончания обучения

Глава самоуправления Калуги поздравил школьников с последним звонком
Иллюстрация: Пресс-служба Городской думы Калуги
Глава самоуправления Калуги поздравил школьников с последним звонком

Калуга, 25 мая 2019, 15:26 — REGNUM  Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов сегодня, 25 мая, поздравил учеников школы №3 с последним звонком и пожелал удачи на экзаменах. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Александр Иванов призвал тех выпускников, кто собирается учиться в других городах после окончания обучения, вернуться в Калугу, чтобы здесь жить и работать.

Много тёплых слов и пожеланий услышали в свой адрес выпускники от директора школы №3 Валерия Бунеева, педагогов и первоклассников.

«В городе большой праздник — последний звонок. В этом году среди калужан 1700 выпускников школ готовятся к предстоящим экзаменам. Я пообщался с ребятами и спросил их, о целях на будущее, — сказал Александр Иванов. — Самое главное для них сдать экзамены, а дальше выпускники планируют поступать в медицинские и экономические высшие учебные заведения, а также в калужские университеты и институты. Наша молодёжь чётко знает, чего хочет, а когда есть в жизни цель — будет результат».

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Последний звонок
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