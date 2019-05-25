Ученые выяснили, почему норвежцы живут дольше россиян

Архангельск, , 14:54 — REGNUM Норвежцы живут дольше россиян на 8−10 лет. При этом одна из главных причин смертности населения как в скандинавском государстве, так и в России являются сердечно-сосудистые заболевания. Об этом, выступая на Международном арктическом научном саммите, заявил декан международного факультета врача общей практики Северного государственного медицинского университета Александр Кудрявцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ссылаясь на результаты совместного норвежско-российского исследования, Кудрявцев отметил, что в Норвгеии доля людей, доживающих до 80-летнего возраста и выше значительно превышает российский показатель.

«У нас, например, 16% мужчин просто не доживают до этого возраста», — отметил он.

Исследователи проанализировали несколько показателей здоровья и узнали, что, например, по содержанию в крови плохого холестерина, показатели были примерно одинаковыми ‑ и у россиян, и у норвежцев. Причем у российских мужчин показатели были лучше, чем у женщин. А вот сосудистые бляшки, к образованию которых приводит плохой холестерин, чаще встречаются у россиян — на 45%.

«В 6 раз чаще бляшки встречаются у женщин в России, чем в Норвегии и в 2 раза чаще у у российских мужчин, чем у норвежских», — уточнил Александр Кудрявцев.

Инсульт также встречается в России чаще, чем в Норвегии. При этом русские мужчины курят в 2, 5 раза чаще, чем норвежские. У женщин этот показатель примерно одинаковый. Ожирение, как фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, более характерно для россиянок. Опережает Россия Норвегию и по гипертонии.

«Над лечением надо работать везде ‑ и в России, и в Норвегии. Но у нас больший процент тех, кто принимает лекарства и при этом не достигает нормального уровня артериального давления», — рассказал Кудрявцев.

По его словам, ключевой разницей в этом вопросе является то, что в Норвегии препараты продаются только при наличии рецепта, а россияне имеют свободный доступ к покупке данных медикаментов и «годами принимают то, что когда-то рекомендовал врач, не чувствуя улучшения и не контролируя свое состояние».

«Исследование показало, что разница в состоянии здоровья даже у тех, кто проживает в одинаковых условиях, огромна. И далеко не все зависит от климата, — сказал Кудрявцев. — для российских мужчин, например, самый тревожный фактор — курение, для россиянок — ожирение».

Добавим, что в исследовании принимали участие 5000 человек из 16 городов России и Севера Норвегии.