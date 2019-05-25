В Екатеринбурге волонтёры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея

Екатеринбург, , 13:40 — REGNUM В Историческом сквере Екатеринбурга 25 мая волонтеры запустили в небо 22 «цифровых» воздушных змея. Так Свердловская область присоединилась к флешмобу, посвященному переходу на цифровое телевещание.

Акция прошла в 35 регионах «третьей волны», где 3 июня будет отключен аналоговый телесигнал.

«Свердловская область готова к переходу на цифровое телевещание. Благодаря ему одинаково качественную картинку могут получать и жители крупных городов, и жители малонаселенных территорий. При поддержке правительства области организована региональная «горячая линия» по переходу на цифровое телевидение. Ее номер 8−800−250−89−60. Специалисты call-центра отвечают на вопросы по зонам охвата цифровым телевещанием, объясняют, как подключить и настроить оборудование для приема «цифры», принимают заявки на волонтерскую помощь и консультируют о мерах социальной поддержки», — сообщил участникам акции директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.

Также он напомнил, что волонтеры играют одну из ключевых ролей при переходе на цифровое телевещание. В Свердловской области подготовлено более 1,2 тысячи добровольцев, которые помогают настроить телевизоры и пользовательское оборудование.

В знак готоаности оказывать всестороннюю помощь уральцам волонтеры провели «цифровую зарядку». В Екатеринбурге вместе с добровольцами в зарядке приняли участие известные уральские спортсмены. На плотинке размялись чемпионка мира и Европы по легкой атлетике, призер Олимпийских игр Ольга Котлярова, призер олимпийских игр по конькобежному спорту Юлия Скокова, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике, чемпион мира и Европы по самбо Альсим Черноскулов, пятикратный чемпион мира по самбо Илья Хлыбов.

В Лесном утром 25 мая «цифровую зарядку» провел известный биатлонист и олимпийский чемпион Антон Шипулин.

«3 июня Свердловская область полностью перейдет на цифровой стандарт эфирного вещания федеральных телеканалов. Уже сейчас можно подключаться к бесплатному цифровому эфирному телевидению, что особенно актуально в преддверии дачного сезона, детских каникул, выездов за город. Сеть РТРС готова к новой эпохе цифры. За качество мы отвечаем!», — обратился к участникам акции главный инженер свердловского филиала Российской телевизионной и радиовещательной компании Сергей Камалетдинов.

После этого волонтеры одновременно запустили в небо 22 воздушных змея с логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания.