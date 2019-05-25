Косовские студенты требуют осуждения преступлений Сербии в крае

Приштина, , 10:55 — REGNUM Студенческие организации Университетов Приштины, Призрена, Джиляна, Пеи и Митровицы провели шествия в поддержку инициативы спикера парламента Косово Кадри Весели о создании международного трибунала по преступлениям Сербии в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», студенты также призвали руководство страны продолжить борьбу с преступностью и коррупцией в крае.

Студенческий совет приштинского университета «Хасан Приштина» опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Фейсбук заявление, в котором подчеркивалось, что многие из студентов родились в семьях, пострадавших в ходе Косовской войны.

Студенческий парламент университета «Укшин Хоти» в Призрене призвал депутатов всех политических партий отбросить разногласия и работать на благо граждан.