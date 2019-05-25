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В Екатеринбурге задержана заместитель начальника службы судебных приставов

Общество

Подозревают во взятке

В Екатеринбурге задержана заместитель начальника службы судебных приставов
KlausHausmann
В наручниках

Екатеринбург, 25 мая 2019, 05:38 — REGNUM  В Екатеринбурге 24 мая была задержана заместитель начальника управления ФССП по Свердловской области. Об этом сообщают местные СМИ.

Елена С. была задержана после обыска в квартире. В областном управлении ФССП подтвердили журналистам факт задержания сотрудницы. Если её вину докажут, то она будет уволена в связи с утратой доверия, пишет «Уралинформбюро».

В областном управлении СКР подтверждают факт задержания. Подробности пока не разглашают. По некоторым данным, сотрудницу подозревают в получении взятки.

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