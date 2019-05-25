В Екатеринбурге открыли новый легкоатлетический стадион

Екатеринбург, , 04:59 — REGNUM Новый легкоатлетический стадион открыт на территории спорткомплекса «Калининец» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что в церемонии открытия стадиона приняли участие замглавы Екатеринбурга по социальной политике Дмитрий Баранов, министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и другие. На новом стадионе имеются сектора для толкания ядра и для метания диска, молота и копья. Также на стадионе установлены системы электронного хронометража, судейский павильон и цветное мультимедийное табло.

Площадь газона на стадионе составляет пять тысяч квадратных метров, а площадь резинового покрытия — 12 тысяч. Отмечается, что на трибунах нового стадиона смогут разместиться до 500 зрителей.