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В Екатеринбурге открыли новый легкоатлетический стадион

Общество

Новый стадион сможет вместить до 500 зрителей

В Екатеринбурге открыли новый легкоатлетический стадион
© Юрий Ломакин. екатеринбург.рф
Спорткомплекс «Калининец»

Екатеринбург, 25 мая 2019, 04:59 — REGNUM  Новый легкоатлетический стадион открыт на территории спорткомплекса «Калининец» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сообщается, что в церемонии открытия стадиона приняли участие замглавы Екатеринбурга по социальной политике Дмитрий Баранов, министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и другие. На новом стадионе имеются сектора для толкания ядра и для метания диска, молота и копья. Также на стадионе установлены системы электронного хронометража, судейский павильон и цветное мультимедийное табло.

Площадь газона на стадионе составляет пять тысяч квадратных метров, а площадь резинового покрытия — 12 тысяч. Отмечается, что на трибунах нового стадиона смогут разместиться до 500 зрителей.

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Легкая атлетика
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