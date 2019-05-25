Скончался нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн

Санта-Фе, США, , 01:43 — REGNUM Обладатель Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн скончался в США на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба Института Санта-Фе (штат Нью-Мексико).

«С прискорбием сообщаем о смерти лауреата Нобелевской премии Марри Гелл-Манна, одного из величайших физиков 20-го века — первооткрывателя, сооснователя Института Санта-Фе, предсказателя кварков», — говорится в сообщении.

Сообщается, что ученый умер в своем доме 24 мая. Причина его смерти не разглашается.