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Скончался нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн

Общество

Ученый умер в своем доме на 90-м году жизни

Санта-Фе, США, 25 мая 2019, 01:43 — REGNUM  Обладатель Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн скончался в США на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба Института Санта-Фе (штат Нью-Мексико).

«С прискорбием сообщаем о смерти лауреата Нобелевской премии Марри Гелл-Манна, одного из величайших физиков 20-го века — первооткрывателя, сооснователя Института Санта-Фе, предсказателя кварков», — говорится в сообщении.

Сообщается, что ученый умер в своем доме 24 мая. Причина его смерти не разглашается.

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