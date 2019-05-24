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Эрнст объявил всех финалистов шестого сезона «Голос.Дети» победителями

Общество

В том числе и Микеллу Абрамову

Эрнст объявил всех финалистов шестого сезона «Голос.Дети» победителями
Okras
Шоу «Голос.Дети»

Москва, 24 мая 2019, 23:33 — REGNUM  Все финалисты шестого сезона шоу «Голос.Дети» объявлены его победителями. Об этом сегодня, 24 мая, заявил в эфире спецвыпуска передачи генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

«Мы с компанией Talpa, людьми, которые придумали этот формат, обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование», — сказал Константин Эрнст.

В итоге каждого финалиста шоу «Голос.Дети» Эрнст объявил победителем, в том числе и дочь Алсу Микеллу Абрамову, которая не стала участвовать в специальном выпуске программы.

Напомним, что результаты финала шестого сезона шоу «Голос.Дети» были отменены, так как победа Абрамовой оказалась сфальсифицированной.

Читайте ранее в этом сюжете: Дочь Алсу Микелла Абрамова не участвовала в спецвыпуске «Голос.Дети»

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