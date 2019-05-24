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Верховный суд Кении оставил в силе запрет на гомосексуализм

Общество

«Мы находим, что оспариваемые нормы не являются неконституционными»

Найроби, 24 мая 2019, 20:14 — REGNUM  Верховный суд Кении оставил в силе закон, запрещающий гомосексуализм, 24 мая передает агентство Reuters.

«Мы находим, что оспариваемые нормы не являются неконституционными», — сказано в решении суда.

Решения у здания суда ждали как группы в защиту ЛГБТ, так и их противники с плакатами «гомосексуализм — это мерзость». Большинство граждан Кении выступает против легализации однополых отношений.

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Сексуальные меньшинства и гомофобия
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