Верховный суд Кении оставил в силе запрет на гомосексуализм

Найроби, , 20:14 — REGNUM Верховный суд Кении оставил в силе закон, запрещающий гомосексуализм, 24 мая передает агентство Reuters.

«Мы находим, что оспариваемые нормы не являются неконституционными», — сказано в решении суда.

Решения у здания суда ждали как группы в защиту ЛГБТ, так и их противники с плакатами «гомосексуализм — это мерзость». Большинство граждан Кении выступает против легализации однополых отношений.

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