Депутат парламента Дагестана арестован за махинации с землей

Махачкала, , 19:58 — REGNUM Депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов арестован по подозрению в участии в преступном сообществе. Постановлением Советского районного суда города Махачкалы он заключён под стражу на два месяца, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе инстанции.

Напомним, глава парламентского комитета по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Раджабов был задержан 22 мая в рамках расследования громкого уголовного дела о присвоении земельных участков.

По версии следствия, он входил в сообщество, участники которого промышляли незаконным отчуждением муниципальных и федеральных земель. Ущерб, нанесённый государству действиями злоумышленников, оценён в 370 млн рублей. Махинациями, по данным обвинения, депутат занимался в бытность начальником юридического управления администрации города Махачкалы (1998—2007 годы).

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Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемыми по данному делу проходят должностные лица Росреестра по Дагестану, работники республиканского филиала кадастровой палаты, бывшие чиновники мэрии Махачкалы и ряд гражданских лиц. Организатором преступного сообщества назван экс-руководитель дагестанского Росреестра Сафиюла Магомедов, который в настоящее время скрывается от следствия. В суд также поступило ходатайством об аресте более 300 объектов недвижимости, принадлежащих фигурантам дела, на сумму порядка 20 млрд рублей.

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