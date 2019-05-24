Филарет не стал присягать на верность ПЦУ

Киев, , 18:13 — REGNUM Один из лидеров украинских раскольников Михаил Денисенко, который именует себя «патриархом Филаретом», не стал подписывать соглашение о верности уставу раскольничьей организации «Православная церковь Украины» (ПЦУ), образованной при содействии константинопольского патриарха Варфоломея. Об этом сегодня, 24 мая, заявил глава ПЦУ Епифаний Думенко.

По словам Думенко, Филарет стал единственным участником «Синода православной церкви», который не подписал соглашение о верности ПЦУ.

«Мы приняли решение, что ПЦУ будет руководствоваться священным писанием и тем уставом, который был принят 15 декабря тут, в стенах Софии Киевской. Печально, что последнее решение не было подписано только одним членом — патриархом Филаретом», — сказал номинальный глава ПЦУ.

Украинские СМИ отмечают, что «синоду ПЦУ» не нужно единогласного согласия всех его участников для принятия решений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Филарет был центральной фигурой церковного раскола на Украине, но когда бандеровцы и их приспешники при прямом патронаже США смогли продавить объединение украинских раскольников и получить томос об автокефалии у константинопольского патриарха, Филарет оказался несколько отодвинут от основных процессов. Но он все равно сохраняет влияние на дела раскольников на Украине и теперь стал заявлять о том, что тот томос об автокефалии, который был выдан ПЦУ константинопольским патриархом, на самом деле противоречит принципам автокефальных церквей.